Tre presunti mafiosi rimarranno in detenzione fino all'estradizione

Tre presunti membri della mafia calabrese, la 'Ndrangheta, rimarranno in detenzione in attesa dell'estradizione verso l'Italia. Il Tribunale federale (TF) ha deciso di non entrare in materia sui ricorsi presentati dai tre contro la loro detenzione.

La decisione della Corte suprema, pubblicata oggi, indica che nessuno dei tre ricorsi è ricevibile. Lo scorso agosto i giudici di Bellinzona avevano già rigettato i ricorsi, motivando la loro decisione con il pericolo di fuga dei tre presunti mafiosi.

I ricorsi interposti nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale non sono ricevibili dal TF a meno che non siano legati a decisioni di estradizione oppure su casi particolarmente rilevanti. Ad esempio quando si può supporre che alcune regole elementari della procedura non siano state rispettate. Per questa decisione non è stato tuttavia il caso, indica il TF.

In totale, sono nove i presunti mafiosi coinvolti in una procedura di estradizione. I nove ricorsi contro l'estradizione sono ancora pendenti e saranno trattati separatamente ai ricorsi interposti da alcuni di loro contro la detenzione in via di estradizione.

(sentenza 1C_414/2017, 1C_416/2017 e 1C_421/2017 del 30.08.2017)