Trova il tuo paradiso fiscale: cartina interattiva "Tagi" e "Bund"

Per chi guadagna più di 300'000 franchi all'anno il comune svizzero più conveniente dal punto di vista fiscale è ormai Baar nel canton Zugo, che ha sostituito Wollerau nel canton Svitto, notano i due quotidiani.

Una persona con un reddito milionario che volesse vivere a sud delle Alpi può apprendere con pochi clic che potrebbe trovare il proprio paradiso fiscale a Paradiso, ma anche scoprire l'attrattiva di un domicilio in Leventina, a Bedretto o a Dalpe. Ancor più risparmierebbe tuttavia trasferendosi a Soazza, in Mesolcina.

Una comparazione conviene tuttavia anche per chi guadagna meno. La cartina interattiva consente in pochi secondi a ciascuno di appurare la situazione fiscale del proprio comune di residenza e paragonarla con quella di altri comuni vicini o lontani del proprio cantone o di tutta la Svizzera, scegliendo la propria situazione familiare e il reddito lordo annuo. I due giornali fanno tuttavia anche notare che nei paradisi fiscali elvetici alle basse imposte corrispondono per lo più anche affitti alti, per cui è il caso di fare bene i calcoli.

http://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2017/steuerbelastung/?openincontroller