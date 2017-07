Trump agli Invalides per cerimonia, lo accoglie Macron

Il presidente americano, Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è giunto agli Invalides per una cerimonia di commemorazione dell'entrata degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale al fianco degli Alleati.

Li hanno accolti il presidente francese, Emmanuel Macron, e la moglie Brigitte.

Stretta di mano cordiale fra i due capi di Stato, poi Trump ha baciato Brigitte. Rigidissime le misure di sicurezza, con il presidente americano che era in una delle auto del convoglio che lo accompagnava ma non in quella principale.

Il centro di Parigi è completamente deserto, l'accesso è stato impedito fin da prima di mezzogiorno.