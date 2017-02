Trump: arriva 'manuale istruzioni di Obama' per le proteste

A consigliare ai manifestanti anti-Trump come avere maggiore effetto è il manuale delle istruzioni 'Indivisible' di Organizing for Action, il gruppo fondato dall'ex presidente americano Barack Obama. Lo riporta il New York Post.

Il manuale è chiaro. "Entrate nei town hall senza attirare l'attenzione, sedetevi nelle prime file ma non in gruppo", così da far apparire che l'intera sala allestita per l'evento sia contro il politico repubblicano atteso.

L'obiettivo è quello di instillare nei repubblicani dubbi sull'agenda del presidente Trump, aprendo la strada alla ripresa del potere da parte dei democratici alle elezioni di midterm nel 2018. Dopo i town-hall "diffondere i video realizzati", in modo che tutti vedano quanto accaduto.