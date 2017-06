Trump è pronto al 100% a testimoniare sotto giuramento

La deposizione di James Comey dimostra che "non c'è stata nessuna collusione (con la Russia, ndr), nessuna ostruzione (della giustizia, ndr), è una gola profonda" che ha detto "cose non vere", ha affermato Trump rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa congiunta con il presidente della Romania. Trump ha accusato anche di usare il Russiagate come scusa per aver perso le elezioni.

Ad una domanda sull'esistenza di registrazioni dei suoi colloqui alla Casa Bianca con Comey ha detto: "su questo vi dirò qualcosa nel prossimo futuro".