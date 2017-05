Trump: migliaia in strada a Bruxelles per dire 'not welcome'

Sono svariate migliaia, almeno novemila secondo gli organizzatori, i manifestanti che hanno invaso pacificamente le strade intorno alla Gare du Nord a Bruxelles per dire "no alla Nato, no a Donald Trump".

Persone arrivate un po' da tutto il Belgio, giovanissimi e anziani, per sfilare in nome del pacifismo, del femminismo, della difesa del diritto all'aborto e per dire "no ai muri" e "Trump not welcome".

Il corteo, partito poco dopo le 18, attraverserà le strade della capitale belga per dirigersi verso il centro, tra musiche striscioni (uno per tutti: un enorme 'make peace great again'), bandiere e un Trump di cartapesta gigante, affiancato dal premier belga Charles Michel.