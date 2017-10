Trump minaccia di ritirare i soccorsi da Porto Rico

"La rete elettrica era un disastro prima dell'uragano", ha twittato Trump, "e noi non possiamo tenere lì l'esercito, la protezione civile e i soccorritori per sempre". "Sarà il Congresso a decidere quanti soldi stanziare per la ripresa", aggiunge.