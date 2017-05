Trump: mio messaggio d'amore per nuova era rapporti

"Vi ringrazio per questa ospitalità fantastica. Il mio è un massaggio di amore per aprire una nuova era nei nostri rapporti": così il presidente americano Donald Trump ha iniziato il suo discorso davanti ai leader del mondo arabo-islamico a Riad.

"Il nostro obiettivo comune deve essere quello di creare una grande coalizione per distruggere il terrorismo", ha poi detto Trump. "La maggioranza musulmana deve prendere la leadership nella lotta alla radicalizzazione", ha aggiunto. "Non sono qui per dare lezioni a nessuno o dirvi cosa dovete fare e come", ha precisato.

"Spero che la giornata di oggi possa essere ricordata come l'inizio della pace in Medio Oriente e in tutto il mondo", ha puntualizzato.

Poco prima il re saudita Salman, nel suo discorso introduttivo al vertice arabo-islamico-americano, ha affermato che "l'Arabia Saudita sarà ferma nel perseguire chi finanzia o appoggia il terrorismo e conferma la sua determinazione per debellare l'Isis e altri gruppi terroristici, indipendentemente dalle sette religiose o dalle ideologie".