Trump in missione in Asia dal 3 al 14 novembre

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania si recheranno in Asia dal 3 al 14 novembre prossimi con tappe in Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam, Filippine e Hawaii. Lo annuncia la Casa Bianca.

In Asia Trump terrà una seria di incontri bilaterali e multilaterali, partecipando anche ai vertici di Apec e Asean, "a dimostrazione di alleanze e partnership degli Stati Uniti nella regione", fa sapere la Casa Bianca in una nota, in cui si sottolineano inoltre i temi che Trump intende affrontare durante il viaggio, quali "l'importanza di una libera e aperta regione indo-pacifica per la prosperità e la sicurezza dell'America".

Il presidente Usa "rimarcherà inoltre l'importanza di legami economici giusti e reciproci con i partner commerciali dell'America". Quindi "l'impegno del presidente rafforzerà la determinazione internazionale nel far fronte alla minaccia della Corea del Nord e per assicurare una completa, verificabile ed irreversibile denuclearizzazione della penisola coreana".