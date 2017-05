Trump: onorato di incontrare Kim a giuste condizioni

Il presidente statunitense Donald Trump si dice pronto a incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un se ci fossero "le giuste circostanze". In un'intervista a Bloomberg News, l'inquilino della Casa Bianca assicura che sarebbe "onorato" di farlo.

"Se per me fosse appropriato incontrarlo, lo farei assolutamente", spiega Trump. "La maggior parte dei politici non lo direbbe mai, ma io lo dico: nelle giuste condizioni lo incontrerei", ha ribadito.