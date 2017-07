Trump promette 639 milioni dollari per programmi umanitari

Donald Trump ha promesso, a margine del G20, 639 milioni di dollari per finanziare programmi umanitari, compresi 331 milioni per nutrire gli abitanti di quattro Paesi colpiti dalla carestia (Nigeria, Yemen, Somalia e Sud Sudan).

L'annuncio arriva dopo che la sua amministrazione aveva proposto tagli draconiani per il dipartimento di stato e per altre missioni umanitarie, in nome dell' 'America first'.