Trump provoca, 'ci vorrebbe bella paralisi del governo'

Il Congresso americano si appresta a varare un legge di bilancio che non contempla molte delle promesse fatte da Donald Trump - come l'avvio della costruzione del muro col Messico - e il presidente americano su Twitter lancia una nuova provocazione:

Gli Stati Uniti il prossimo autunno avrebbero bisogno di "una bella paralisi" del governo federale, uno 'shutdown', per costringere tutti ad un serio confronto sulla spesa.

Una mossa, questa, che per il presidente americano potrebbe portare anche a un radicale cambiamento delle regole del Senato, che per ora prevedono una 'supermaggioranza' per approvare gran parte della legge di spesa.

Intanto sempre a Capitol Hill si va verso un nuovo flop sull'approvazione del provvedimento che dovrebbe abolire e sostituire l'Obamacare, con i repubblicani che non avrebbero i numeri necessari grazie alla defezione di alcuni senatori.