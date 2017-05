Trump: quando criticava Michelle per non aver messo il velo

"Molte persone dicono che è meraviglioso che Michelle Obama si sia rifiutata di indossare il velo in Arabia Saudita, ma sono stati insultati. Abbiamo abbastanza nemici".

È il tweet critico di Donald Trump nel gennaio del 2015 in merito alla visita che l'allora presidente Usa, Barack Obama, fece a Riad in compagnia della moglie Michelle.

Il tweet circola oggi sui social media dopo che Melania e Ivanka Trump, che accompagnano il presidente Usa nel suo viaggio in Arabia Saudita, sono scese dell'Air Force senza indossare il velo anche se gli abiti, una tuta nera per Melania e un vestito lungo a fiori per Ivanka, coprivano braccia e gambe.