Trump, riforma fiscale è cambio rivoluzionario

"I più grandi vincitori saranno i lavoratori della classe media mentre i posti di lavoro cominceranno a riversarsi nel nostro Paese, le aziende cominceranno a competere per il lavoro americano e gli stipendi continueranno a crescere", ha detto. Si tratta del taglio fiscale più consistente da anni, "oltre 80" per le Pmi.

"Non ne beneficio io, credetemi", ha assicurato Trump illustrando il piano in un comizio in Alabama.

"Mi appello a tutti gli americani - ha detto - repubblicani e democratici, per unirsi a me" nell'appoggiare una riforma fiscale che a più riprese definisce una "occasione unica" che "renderà davvero l'America di nuovo grande" e per creare "un futuro che sia di tutti". Si rivolge ai democratici in particolare quando sottolinea che è "la cosa giusta da fare". Un discorso lungo 41 minuti con la promessa che la sua riforma fiscale riporterà posti di lavoro, benessere e "grandi sogni americani".