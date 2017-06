Trump rilancia mega-piano su infrastrutture

Donald Trump lancia la 'settimana delle infrastrutture' a partire dalla prossima settimana, tornando a porre l'accento sul mega-piano da un miliardo di miliardi per ammodernare le infrastrutture negli Stati Uniti promesso in campagna elettorale.

Un progetto che è rimasto fino ad ora nell'ombra con l'attenzione rivolta in particolare alla riforma sanitaria e al piano per quella fiscale, ma che Trump è determinato a presentare nuovamente attraverso una serie di eventi, compresa una visita al fiume Ohio, tra Ohio e Kentucky.

L'amministrazione spera in un sostegno bipartisan per il piano i cui dettagli non sono ancora definitivi, ma che ruota tuttavia attorno alla proposta di spendere 200 miliardi in 10 anni di fondi federali. Ma il fine ultimo è di attirare un miliardo di miliardi di investimenti, grazie al coinvolgimento del settore privato e dei governi locale. I democratici puntano invece ad una maggiore spesa federale.