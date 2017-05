Trump a Russia, Comey pazzo, ora meno pressione su di me

Lo riporta il New York Times citando un documento redatto dopo l'incontro. ''Mi trovavo sotto una forte pressione a causa della Russia'' avrebbe ammesso Trump, definendo Comey un ''pazzo, fuori di testa''.

Il documento citato dal New York Times si basa su appunti presi durante l'incontro e circolati internamente come resoconto ufficiale.

Commentando le indiscrezioni la Casa Bianca afferma che ''attirando l'attenzione su di sé e politicizzando le indagini sulla Russia, James Comey ha creato una pressione non necessaria sulla nostra capacità di trattare con la Russia''. ''L'indagine sarebbe andata comunque avanti e l'uscita di Comey non mette fine all'inchiesta. Ancora una volta l'unica vera notizia è che la nostra sicurezza nazionale è stata messa a rischio dalla fuga di notizie di conversazioni private e classificate''.

La rivelazione del New York Times è stata diffusa pochi attimi dopo il decollo dell'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti diretto a Riad, in Arabia Saudita, prima tappa del suo primo viaggio all'estero da presidente che lo terrà lontano da Washington per nove giorni.