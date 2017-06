Trump: siamo sotto assedio, ma combatteremo e vinceremo

Rivolgendosi ai suoi sostenitori durante un evento della Faith & Freedom Coalition, Trump non ha fatto alcun riferimento diretto all'audizione.

I "nostri avversari mentiranno, cercheranno di fare ostruzione, di spargere odio e pregiudizi ma noi non arretreremo e andremo avanti nel fare la cosa giusta" ha detto Trump: "Noi sappiamo combattere meglio degli altri. Non molliamo".

Intanto, il legale di Trump Marc Kasowitz ha affermato che il presidente americano non ha mai chiesto lealtà a Comey, che dal canto suo "ha finalmente confermato pubblicamente quello che ha detto al presidente in via privata, ovvero che non era sotto inchiesta", sottolineando che Trump non ha "mai suggerito all'Fbi di mettere fine alle indagini su qualcuno".