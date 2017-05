Trump, Usa e Turchia sono alleati da decenni

Trump ricorda il ruolo giocato dalla Turchia a fianco degli Stati Uniti nella Guerra Fredda e nella Guerra di Corea.

"Sosteniamo la Turchia nella lotta al terrorismo e negli sforzi per ridurre la violenza in Siria", ha affermato Trump. "Dobbiamo assicurarci che l'Isis e il Pkk non abbiamo nessun posto sicuro" dove ripararsi.

La Turchia è determinata ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti, ha affermato da parte sua il presidente turco nell'incontro alla Casa Bianca. Descrivendo il suo viaggio negli Usa coma una svolta storica, Erdogan afferma che non c'è alcun posto per le organizzazioni terroristiche in Turchia. "Mantenere le relazioni" fra Stati Uniti e Turchia "forti è importante per la stabilità e la pace nel mondo".

Erdogan, ha poi affrontato con Trump la questione dell'attesa estradizione di Fethullah Gülen. Erdogan ha accusato più volte la rete golpista di Gülen di essere dietro al colpo di stato.

La risposta di Trump all'attacco con armi chimiche in Siria è stata giusta, sostiene il presidente turco definendo l'elezione di Trump alla Casa Bianca come una nuova speranza per il Medio oriente. "Stiamo gettando le basi per una nuova era nelle relazioni fra Usa e Turchia" mette in evidenza Erdogan.