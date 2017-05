Trump: vicini a nomina direttore Fbi, in corsa Lieberman

"Siamo molto vicini" a nominare il nuovo direttore della polizia federale statunitense Fbi. Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, sottolineando che il senatore indipendente Joe Lieberman è in corsa per l'incarico da cui è stato allontanato James Comey.

Che Lieberman, ex senatore democratico ed ex candidato come vice presidente in ticket con il democratico Al Gore, fosse in pole position tra i nomi al vaglio di Trump per il ruolo di direttore della polizia federale Fbi, era stato anticipato da Cnn, che citava fonti informate.