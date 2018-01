Trump: Wolff al Mail, ha deficit apprendimento o forse demenza

In un'intervista al Mail on Sunday ha affermato che secondo alcuni funzionari della Casa Bianca il 71enne leader Usa soffrirebbe di difficoltà di apprendimento o forse perfino di demenza senile. Per Wolff inoltre Trump sarebbe così ignorante rispetto alla Gran Bretagna da non sapere nulla della Brexit fino a poche settimane dal referendum del 2016.

L'autore ribadisce quanto scritto su Tony Blair, che nel febbraio 2017 avrebbe avvertito i collaboratori del presidente americano sul fatto che gli agenti di Londra avessero spiato il team dell'ex tycoon nel corso delle elezioni per la Casa Bianca. Wolff, parlando al Mail on Sunday, ha anche sottolineato che Trump sarebbe talmente permaloso che un mancato invito al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle metterebbe a rischio un accordo commerciale post Brexit tra Usa e Gran Bretagna.