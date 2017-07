Turchia: maxi-blitz anti-Isis, 29 arresti a Istanbul

Almeno 29 sospetti militanti dell'Isis sono stati arrestati in una maxi-operazione dell'antiterrorismo turca a Istanbul. Tra questi, 22 sono stranieri.

Lo riporta l'agenzia statale Anadolu, secondo cui i blitz sono stati condotti in 20 diversi indirizzi sulle sponde europea e asiatica della metropoli sul Bosforo.

Gli agenti hanno anche sequestrato un'arma non registrata e diversi documenti. Gli arrestati, sospettati di aver combattuto in Siria nelle fila del sedicente Stato islamico, avrebbero avuto in programma di tornare nelle zone di conflitto.