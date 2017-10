Turchia: 'pasionaria' curda Zana assolta da accuse terrorismo

Leyla Zana, 'pasionaria' della causa curda e deputata del partito Hdp in Turchia, è stata assolta da un tribunale di Diyarbakir in un processo per "associazione terroristica armata", in cui rischiava 15 anni di carcere. Lo riporta Anadolu.