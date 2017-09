Turchia: Spagna nega estradizione a giornalista Yalcin

La Spagna non estraderà Hamza Yalcin, giornalista e oppositore al regime del presidente Erdogan, poiché ha ottenuto asilo in Svezia.

Il governo spagnolo ha deciso di porre fine alla procedura di estradizione verso la Turchia del giornalista turco-svedese Hamza Yalcin, oppositore al regime del presidente islamico Recep Tayyip Erdogan, arrestato il mese scorso a Barcellona su mandato di cattura europeo emesso dal governo di Ankara e rimesso in libertà ieri.

Il portavoce del governo Inigo Mendez de Vigo ha detto che l'estradizione non è possibile in quanto Yalcin ha ottenuto in Svezia lo statuto di rifugiato.