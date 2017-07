Turchia: verso divieto parola "Kurdistan" in parlamento

Il testo, che verrà discusso la prossima settimana, è composto da 18 articoli e prevede la sospensione per tre sedute e una multa pari a 2/3 dell'indennità mensile di 18'000 lire (circa 4850 franchi) per i deputati che non rispetteranno le nuove regole. In passato, questi termini sono stati usati in diverse occasioni, in particolare dai deputati curdi dell'Hdp.

Sanzioni sono previste anche per i parlamentari che saranno coinvolti in risse - come accaduto più volte, anche in questa legislatura - o che rivolgeranno insulti e ingiurie in aula. Le nuove norme intendono anche introdurre sanzioni specifiche per i deputati trovati in possesso di armi da fuoco nel complesso della Grande assemblea nazionale di Ankara.