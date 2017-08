Turgovia sceglie il sistema di "e-voting" della Posta

"Il canton Turgovia vuole consentire il voto elettronico dapprima agli svizzeri all'estero e in un secondo tempo anche ai residenti di alcuni comuni pilota", rende noto oggi il gigante giallo.

Il sistema di "e-voting" della Posta ha ottenuto la certificazione per un impiego esteso fino al 50% dell'elettorato, una "novità assoluta per la Svizzera", stando alla nota. Le soluzioni finora ammesse erano autorizzate solo per il 30% degli aventi diritto al voto.

In occasione delle votazioni federali del prossimo 24 settembre, si calcola che il voto elettronico sarà accessibile a 102'450 aventi diritto in Svizzera, ai quali si aggiungono 75'100 residenti all'estero registrati nei cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Città, San Gallo, Argovia, Neuchâtel e Ginevra.

L'obiettivo è di fare in modo che i due terzi dei cantoni offrano entro il 2019, anno delle prossime elezioni federali, la possibilità dell'"e-voting" come terzo canale di votazione, accanto a quello nelle urne e per corrispondenza.

La Posta - si legge ancora nella nota - continua a sviluppare la sua soluzione per poter rispondere entro il 2018 ai requisiti richiesti per un'autorizzazione di principio che permetta di coprire il 100% dell'elettorato.