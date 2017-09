Turismo urbano continua a crescere

Delle destinazioni urbane svizzere considerate, Ginevra è quella che ottiene il miglior piazzamento. Sebbene i pernottamenti siano aumentati in misura nettamente inferiore alla media, grazie all'ottima redditività la città riesce comunque a posizionarsi al nono posto sui quindici che conta il gruppo di riferimento internazionale. Zurigo ottiene il secondo miglior risultato elvetico e si piazza al dodicesimo posto.

Sebbene le città svizzere abbiano perso quote di mercato sul piano internazionale, il turismo urbano è comunque cresciuto nel 2016, reagendo in modo molto meno sensibile del turismo alpino (-2,3%) all'apprezzamento del franco, si legge in un comunicato odierno.

BAK Economics analizza regolarmente la performance e la competitività di circa 150 destinazioni alpine, 40 regioni dello Spazio alpino europeo, 45 città europee e 30 destinazioni svizzere del turismo giornaliero con il sostegno della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Per determinare come le città svizzere si sono posizionate nel segmento del turismo urbano, le cinque maggiori di esse (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo) sono messe a confronto con la concorrenza europea in base a un campione composto da dieci città.