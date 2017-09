Turisti svizzeri riprendono a fare ferie in Egitto

Rispetto all'anno scorso, per esempio le prenotazioni verso l'Egitto sono salite del 26%, ha indicato una portavoce di Hotelplan Suisse all'ats. Maggiori prenotazioni sono attese per i mesi autunnali e invernali. Per la Tunisia, l'incremento è stato dell'85%. Insomma, il fatto che negli ultimi tempi non vi siano stati attentati in questi Paesi ha giovato.

Anche i clienti di TUI Suisse sono ritornati a prenotare le vacanze in Egitto (+60%) e in Tunisia (+80%), secondo una portavoce dell'agenzia di viaggio. Lo stesso scenario si è ripetuto per Kuoni Svizzera. Ad aiutare sono anche i prezzi bassi verso queste destinazioni.

Ad ogni modo, hanno fatto notare le tre società, i livelli di prenotazione verso i tre Paesi in questione rimangono in cifre assolute ancora basse dopo il tracollo registrato l'anno scorso.

Per quanto riguarda la Turchia, la situazione politica instabile non invoglia certo i turisti elvetici, anche se alcuni operatori si dicono soddisfatti col livello delle riservazioni.