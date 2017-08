Tv: ciak a Montréal per La verità sul caso Harry Quebert

Primi giorni di riprese a Montréal per la serie evento "La verità sul caso Harry Quebert", adattamento televisivo in 10 puntate dell'omonimo bestseller scritto dallo scrittore ginevrino Joel Dicker e tradotto in 25 lingue.

La serie, diretta dal leggendario regista Jean-Jacques Annaud al suo esordio nella regia televisiva, ruota attorno alla misteriosa figura del professor Harry Quebert (interpretato da Patrick Dempsey) accusato di aver assassinato una giovane donna con cui 33 anni prima aveva avuto una relazione.

Per la prima volta uno studio americano, Mgm Television, finanzia e produce un progetto che nasce da una società italiana, la Eagle Pictures in associazione con la Barbary Films di Fabio Conversi. Il budget è di 45 milioni di dollari.

"La verità sul caso Harry Quebert" "è il progetto ideale per il mio debutto nella serialità tv americana. Il romanzo da cui è tratto possiede tutti gli elementi che servono a creare l'atmosfera di mistero che è la forza di questa storia. Mi sono gettato in questa nuova avventura con enorme entusiasmo", ha detto Annaud, che ha diretto in passato blockbuster spettacolari con Il nome della rosa e Sette Anni in Tibet.

Tarak Ben Ammar, chairman di Eagle Pictures e produttore cinematografico, le cui collaborazioni nel corso degli anni sono andate da Roman Polanski a Steven Spielberg, da Roberto Rossellini a Giuseppe Tornatore, consolida il sodalizio iniziato con Jean-Jacques Annaud sul set del "Principe del Deserto", che Ben Ammar ha prodotto e distribuito nel mondo attraverso Universal Pictures e Warner Bros.

"Non capita tutti i giorni" ha sottolineato Ben Ammar "di riuscire a mettere insieme una produzione di oltre 45 milioni di dollari, per una storia americana ma interamente narrata da europei. Di fatto, è la prima volta in assoluto che un progetto di questa portata parte dall'Italia per poi entusiasmare l'America al punto da convincere una major quale MGM Television a co-finanziarlo e curarne la distribuzione sul territorio Statunitense tramite EPIX. Sono sicuro che questa serie evento aprirà la porta a molte altre collaborazioni simili".

Steve Stark, Presidente MGM Television Production & Development ha affermato: "Milioni di lettori sono stati conquistati da questa storia di mistero, amore e menzogne, e non potremmo essere più entusiasti che questo cast di altissimo livello abbia accettato di dare corpo e voce a questi straordinari personaggi". Ad assicurarsi i diritti di trasposizione del caso editoriale è stata la Barbary Films di Fabio Conversi che poi ha coinvolto Eagle Pictures, MGM Television e Jean-Jacques Annaud.