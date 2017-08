Uber: a Khosrowshahi almeno 200 milioni per lasciare Expedia

Uber - società americana che fornisce servizi di trasporto attraverso un'applicazione mobile - potrebbe staccare un assegno da 200 milioni di dollari per Dara Khosrowshahi, il suo prossimo amministratore delegato, per convincerlo a lasciare Expedia.

Khosrowshahi è alla guida dell'azienda Usa attiva nel settore dei viaggi dal 2005 e ha opzioni non ancora maturate per 184 milioni di dollari. Uber per strapparlo a Expedia potrebbe concedergli un ammontare equivalente, visto che con il cambio andrebbero perse, più altri benefici accessori per convincerlo a restare nell'incarico almeno per un futuro prevedibile. A fare i conti è l'agenzia Bloomberg.

''Quando si uniscono un amministratore delegato rock star e un'attesa svolta della società, si può assumere che il prezzo sarà stratosferico'', afferma Aalap Shah, direttore generale della società di consulenza Pearl Meyer.