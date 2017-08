Uber: media, Dara Khosrowshahi (Expedia) nuovo ceo

L'ha nominata il consiglio di amministrazione dopo una lunghissima riunione scegliendola in una terna di finalisti che comprendeva Jeffrey R. Immelt, ex presidente di General Electric, e Meg Whitman, presidente di Hewlett Packard Enterprise. Immelt si era poi ritirato, quando ha capito che non aveva sufficiente sostegno, Whitman sembrava la favorita, ma non sarebbe riuscita a concordare le condizioni.

Khosrowshahi dovrà voltare pagina dopo l'era Travis Kalanich, dimessosi su pressione di alcuni azionisti per una serie di episodi che avevano danneggiato l'immagine della società, dalle molestie sessuali alle accuse di truffa e spionaggio aziendale.

La nuova ceo dovrà anche far tornare profittevole la compagnia, che sta perendo milioni di dollari ogni trimestre mentre continua ad espandersi e ad investire sulle auto senza guidatore.