Uber: petizione contro stop licenza Londra, 500.000 firme

Ha raccolto mezzo milione di firme in poche ore la petizione promossa da Uber per cercare di scatenare una sorta di sollevazione popolare di utenti contro la decisione annunciata ieri dall'autorità dei trasporti di Londra (TFL) di revocare la licenza all'azienda.

Lo riportano oggi i media britannici.

La revoca, contro cui la società americana ha già annunciato ricorso, contesta a Uber la violazione di norme di sicurezza. Ma le proteste e i timori di perdere un servizio a 'buon mercato' non mancano.

Il sindaco laburista Sadiq Khan, tuttavia, tiene duro al fianco di TFL: "So che Uber è popolare fra molti londinesi, ma la collera di autisti e utenti va indirizzata contro l'azienda", ha detto oggi, contestando l'accusa di Uber di voler chiudere Londra ad attività di business "innovative".

"Io apprezzo le aziende che offrono servizi migliori e più convenienti - ha aggiunto -, ma garantire un servizio innovativo non può essere una scusa per non rispettare le regole e porre in qualunque modo a repentaglio la sicurezza dei londinesi".