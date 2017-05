UBS deciderà entro fine anno se trasferire attività da Londra

Un simile trasferimento avverrà "dove abbiamo infrastrutture e i costi sono sopportabili", ha precisato. "Abbiamo licenze bancarie in Francia, Germania e Spagna. Parigi potrebbe entrare in linea di conto, ma UBS è davvero la benvenuta?" si è chiesto Ermotti.

Ricordando il rinvio a giudizio in Francia della banca per frode fiscale, il CEO di UBS ha dichiarato che "solo in Francia un ministro si esprime nei media per commentare un procedimento in corso e esprimere il suo parere su come dovrebbe concludersi".