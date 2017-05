Uccise genitori a Zollikon (ZH): confermati 20 anni per assassinio

Venti anni di prigione per duplice assassinio e pena sospesa in favore di una misura terapeutica stazionaria: il tribunale d'appello zurighese ha confermato per intero la sentenza nei confronti di un 33enne che nell'ottobre 2014 uccise i genitori a Zollikon (ZH).