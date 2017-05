Ucraina: Mosca, Putin-Macron promuovono Formato Normandia

"Le parti - fa sapere il Cremlino - si sono dette d'accordo per lavorare insieme sulle questioni chiave internazionali e regionali, inclusa la lotta al terrorismo. In particolare, hanno sottolineato l'importanza di ulteriori contatti nel formato di Normandia (di cui fanno parte Ucraina, Russia, Germania e Francia, ndr) per risolvere la crisi interna ucraina sulla base degli accordi di Minsk".