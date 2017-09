Ucraina: Osce, 156 civili morti e 669 feriti da gennaio 2016

Sono 156 i civili morti nel conflitto del Donbass dall'inizio del 2016 e 669 quelli rimasti feriti: lo riferisce la missione speciale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Ucraina in un rapporto pubblicato sabato.