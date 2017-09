Ucraina: Poroshenko, Usa sostengono invio caschi blu

"È un fatto importante - ha detto il presidente ucraino - che gli Stati Uniti abbiano approvato totalmente le proposte ucraine, le mie proposte avanzate nel 2015 sul dispiegamento in Ucraina orientale, nei territori occupati, di forze di pace con un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu".

Poroshenko ha poi sottolineato che "la proposta ucraina prevede di allargare il mandato per includere l'intero territorio dell'Ucraina orientale occupato" dai separatisti filorussi, "incluso il segmento non controllato del confine russo ucraino, cosa che impedirà l'arrivo di truppe, armi e munizioni russe e servirà la causa della pace".

Il presidente russo Vladimir Putin alcuni giorni fa ha proposto di inviare un contingente di caschi blu lungo il fronte tra le truppe ucraine e i miliziani separatisti. Dopo ha però dichiarato che il contingente Onu potrebbe anche essere schierato in altre aree del Donbass dove ci sono ispettori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Mosca - accusata di sostenere militarmente i separatisti filorussi - è però contraria all'idea di Kiev e Washington di schierare caschi blu al confine tra la Russia e l'Ucraina, e quindi sul confine di fatto tra la Russia e le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk lungo il quale Mosca fornirebbe armi e combattenti ai ribelli.

Poroshenko ha detto che l'incontro con Trump è durato un'ora ed è stato "estremamente proficuo".