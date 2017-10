Ucraina: Tymoshenko, mi candido a presidenziali 2019

"Questa volta non mi fiderò di nessun altro, correrò per la carica di presidente e vinceremo per rimettere in piedi il paese", ha detto Tymoshenko sul canale televisivo NewsOne.

Tymoshenko ha ricordato che aveva precedentemente sostenuto Viktor Yushchenko come presidente dell'Ucraina e Arseny Yatsenyuk come primo ministro ma che questo non ha prodotto risultati.

Tymoshenko è stata premier per due volte, ministro dell'Energia e candidata alle scorse presidenziali, vinte da Petro Poroshenko. Le prossime elezioni presidenziali in Ucraina si terranno nella primavera del 2019. Lo riporta Interfax.