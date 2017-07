Ueli Maurer incontra stasera ministri finanze G20

Il consigliere federale Ueli Maurer incontra singolarmente questa sera in margine al G20 di Amburgo alcuni colleghi ministri delle finanze dei paesi vicini.

Fra i temi scelti per i colloqui figura l'accesso della Svizzera al mercato europeo, ha detto all'ats un portavoce del suo dipartimento.

Maurer parteciperà anche a una seduta di lavoro e a una cena dei ministri delle finanze del Gruppo dei 20, che comprende le 19 maggiori potenze economiche mondiali e l'Unione europea. È la prima volta che un consigliere federale si reca a un vertice del G20 non solo per incontri a margine ma per una partecipazione diretta.

Dopo gli incontri nella città tedesca Maurer partirà domani alla volta di Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan. Il viaggio in questi ex paesi sovietici dell'Asia centrale, che si protrarrà fino al 12 luglio, è stato organizzato in occasione del venticinquesimo anniversario del gruppo di voto svizzero nel Fondo monetario internazionale (FMI).