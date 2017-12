Un gel per la contraccezione maschile, primi test da aprile

Un gel che può bloccare temporaneamente la produzione di sperma, da applicare sulla parte superiore delle braccia e sulle spalle ogni giorno.

Il trial clinico, del National Institute of Child Health and Human Development Usa (Nichd), parte del National Institutes of Health, e sponsorizzati anche da Population Council, un'organizzazione no profit, inizierà il prossimo aprile, durerà circa quattro anni e coinvolgerà 400 coppie: avrà luogo negli Usa, in Gran Bretagna, in Svezia, in Cile, in Kenia e anche in Italia.

Il nuovo gel, che si prevede rilasci ormoni in modo più efficace di iniezioni o pillole, contiene due ormoni sintetici, testosterone e una forma di progestinico. Il progestinico impedisce ai testicoli di produrre abbastanza testosterone per livelli normali di sperma, mentre il testosterone sostitutivo è necessario per contrastare gli squilibri ormonali ma non farà produrre spermatozoi.

"Non è un grande sforzo. Basta ricordare di usarlo ogni giorno", spiega alla Mit Technology Review Diana Blithe, direttrice del programma per lo sviluppo della contraccezione del Nichd. Il gel può sopprimere i livelli di sperma per circa 72 ore e gli uomini dovranno usarlo per almeno quattro mesi mentre anche le loro partner utilizzeranno una qualche forma di contraccezione. Secondo Blithe, i ricercatori monitoreranno i livelli di spermatozoi, che devono scendere a meno di un milione per millilitro per prevenire efficacemente la gravidanza. Una volta che il numero sarà abbastanza basso, le coppie utilizzeranno unicamente il gel contraccettivo per un anno. Il prodotto si era già dimostrato efficace in un primo trial nel 2012, ma i gel erano due, da spalmare su parti diverse del corpo.