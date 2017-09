Uomo si getta nel fuoco e muore, viveva in Turgovia

Tragedia al Burning Man, il festival della controcultura che si celebra nel deserto del Nevada (USA): un cittadino americano di 41 anni, che da due anni risiedeva in Svizzera, si è gettato sabato sera nella fiamme ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Il 41enne è corso in direzione dell'enorme rogo, superando diversi uomini della sicurezza, durante la cerimonia finale del festival, in cui viene dato fuoco ad un enorme fantoccio in legno. Il tutto è avvenuto davanti a circa 50'000 partecipanti, secondo quanto ha riferito lo sceriffo della contea di Pershing.

Estratto dalle fiamme dai vigili del fuoco, l'uomo è stato elitrasportato al centro gravi ustionati dell'University of California, dov'è morto dopo qualche ora. Non è chiaro se sia gettato nella fiamme sotto l'effetto di stupefacenti, hanno precisato le autorità americane. I risultati degli esami tossicologici non sono ancora noti. Gli organizzatori del festival hanno deciso di cancellare diversi altri fuochi ancora previsti.

A quanto si è appreso, la vittima era un cittadino americano sposato con una svizzera, che da circa due anni viveva a Märstetten (TG), in una comunità in cui si organizzano seminari, corsi di yoga ed anche cosiddette camminate sul fuoco.

Il rogo del Burning Man, è considerato il momento clou dell'intera manifestazione - che si tiene dal 1991 su una distesa salata del deserto Black Rock - ed ha un significato altamente simbolico: l'enorme fantoccio in legno, posto al centro di una città effimera, viene dato alle fiamme per simboleggiare la rinascita e la liberazione dalle contingenze materiali.