UPC valuta denuncia contro Lega calcio e Swisscom

L'operatore via cavo UPC sta prendendo in considerazione la possibilità di denunciare la Lega nazionale di calcio e Swisscom per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti televisivi.

Lo rivela il CEO di UPC Eric Tveter in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale "SonntagsZeitung", nella quale precisa che una decisione definitiva non è ancora stata presa.

UPC ha presentato l'offerta più alta per i diritti televisivi per il calcio a partire dal 2017, malgrado ciò la società è stata superata dalla concorrente. "Mi chiedo perchè le regole dell'asta non siano state in precedenza approvate dalla COMCO (la Commissione della concorrenza, ndr.)", afferma Tveter.

Venerdì sera, in concomitanza con l'avvio del campionato di hockey su ghiaccio, UPC ha lanciato il suo nuovo canale MySports, l'unico su cui gli appassionati possono godersi tutte le partite in diretta della propria squadra del cuore. Una vera e propria svolta nel panorama dello sport via pay-tv, dopo anni di egemonia targata Swisscom.

Tveter si dice molto soddisfatto dell'avvio del nuovo canale: "ci eravamo già assicurati 20’000 clienti prima ancora di iniziare le trasmissioni. Un vero e proprio successo".

A titolo di paragone, Teleclub, il servizio di pay-tv fornito da Swisscom, che trasmetteva in precedenza le partite della Lega nazionale svizzera di hockey, aveva raggiunto nei momenti di massimo successo solo circa 100mila abbonati.

UPC intende investire 300 milioni di franchi nei prossimi cinque anni per potenziare il nuovo canale MySports: secondo Tveter si tratta di un investimento che si dimostrerà redditizio a lungo termine.

Per quanto riguarda i diritti televisivi delle partite di disco su giaccio, UPC non è minimamente intenzionata a concederli alla Swisscom: con il "gigante blu" le trattative sono definitivamente concluse.