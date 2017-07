Upi: nuova campagna di prevenzione per ridurre infortuni sportivi

Circa 400'000 persone residenti in Svizzera sono vittime ogni anno di infortuni sportivi e si registrano circa 140 decessi.

Per ridurre il rischio l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) ha lanciato oggi una nuova campagna di sensibilizzazione: "Faccio sport quindi rifletto".

La campagna fa appello a un comportamento più responsabile da parte di ogni singolo e si rivolge in particolare a persone che non sono affiliate a una società sportiva, indica l'upi in un comunicato odierno.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ridurre gli incidenti e responsabilizzare gli sportivi invitandoli a porsi dei quesiti legati alla sicurezza attraverso video.

La campagna verrà diffusa alla televisione e su internet, ma per divulgare maggiormente il messaggio l'upi sarà presente anche in occasione di diverse manifestazioni sportive.