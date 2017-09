UR: 33 feriti, tra cui 18 ragazzi, in incidente stazione Andermatt

Nessuna è in pericolo di morte, precisa in una nota la polizia. Sette persone sono state portate in ospedale in elicottero.

Stando al comunicato, oltre ai 18 ragazzi, degli altri 15 feriti si tratta di 13 Svizzeri e due Olandesi. I giovani rimasti contusi nell'incidente appartengono a tre classi con in totale 65 allievi sui circa cento passeggeri del convoglio.

I ragazzi rimasti contusi sono stati soccorsi: alcuni di essi hanno potuto reintegrare le rispettive classi, mentre altri sono stati ricoverati. La maggior parte soffre di contusioni ed escoriazioni.

In merito ai danni, non è ancora possibile valutarli, indica la polizia, che ha allestito una hotline telefonica: i famigliari dei passeggeri possono rivolgersi al numero 041 874 53 70.

Un altro portavoce della polizia ha detto al "Blick" online che i feriti hanno riportato per lo più contusioni e slogature: "Per fortuna l'incidente non è stato così grave come sembrava all'inizio. Abbiamo avuto molta fortuna", ha detto al giornale zurighese, secondo il quale ambulanze sono arrivate ad Andermatt anche dal Ticino.

Secondo una nota diramata dalla compagnia ferroviaria regionale Matterhorn Gotthard Bahn, si è trattato di un incidente di manovra che ha coinvolto un treno fermo al binario 2, composto di una locomotiva e cinque carrozze, sulla quale viaggiavano un centinaio di persone. C'è stato un tamponamento allorché la locomotiva stava per essere spostata dalla fine del convoglio (nella direzione di Oberwald VS), alla sua testa, verso il passo dell'Oberalp.

Una manovra di routine quotidiana - ha indicato Jan Bärwalde, portavoce della compagnia ferroviaria - che però stavolta per motivi ancora non chiari non è andata come doveva: invece che dirigersi come previsto verso il binario parallelo, la locomotiva è tornata su quello dove si trovava il resto del treno da cui era stata staccata, cozzando contro di esso a una velocità di 15-20 chilometri orari.

Secondo orario il treno avrebbe dovuto partire alle 11.28 da Andermatt in direzione di Disentis (GR). La strada della gola della Schöllenen tra la località della Valle d'Orsera e Göschenen è stata temporaneamente chiusa al traffico - fino alle 14.40 - per facilitare i soccorsi.

Sul posto, oltre a sanitari, polizia e pompieri locali sono intervenuti anche tre elicotteri della Rega, che secondo un portavoce hanno trasportato in tutto sette feriti in diversi ospedali. Con un elicottero è intervenuta anche la Alpine Air Ambulance. Non è per il momento noto se abbia a sua volta trasportato feriti.

Il traffico ferroviario, temporaneamente sospeso a sua volta, è stato ripristinato e procede attualmente "relativamente secondo orario", anche se non possono essere escluse ulteriori limitazioni, ha indicato il portavoce della compagnia. Per chiarire le cause dell'incidente è stato interpellato anche il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI.