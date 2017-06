UR: scontro su Axenstrasse, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di ieri in uno scontro che ha coinvolto tre veicoli in una galleria della Axenstrasse, tra i cantoni di Uri e Svitto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 a una estremità del tunnel Tellplatte, su territorio del comune di Sisikon (UR), indica in una nota diramata stamane la polizia cantonale urana. Secondo le testimonianze raccolte è stato causato da un 41enne alla guida di un furgone, che ha superato la doppia linea di sicurezza ed è andato a cozzare contro un'automobile che circolava nel senso opposto. La vettura è stata sbattuta sulla parete del tunnel ed è rimbalzata sulla corsia di contromano, dove ha urtato di striscio un'altra auto che seguiva il furgone.

Tutti i sei occupanti dei tre veicoli hanno riportato ferite - il comunicato di polizia non ne indica la gravità - e sono stati trasportati all'ospedale cantonale di Uri e in altri ospedali fuori cantone. La polizia stima i danni a 55'000 franchi. Il traffico è stato deviato per circa tre ore sulla strada all'aperto della Tellsplatte.