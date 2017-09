Uragani: Guadalupa e Martinica in allerta rossa per Maria

Guadalupa e Martinica in allerta rossa per l'arrivo dell'uragano Maria, che si rafforza ancora e diventa un uragano di categoria 3. Maria si sta muovendo verso i Caraibi, dove si prevede toccherà le stesse aree già devastate da Irma.

Dopo il disastro di Saint-Martin e Saint-Barthélémy devastate da Irma, l'amministrazione del presidente Emmanuel Macron ha annunciato l'invio sul posto di 110 militari aggiuntivi e della protezione civile. Numerosi collegamenti aerei previsti per oggi sono stati rinviati.

Intanto l'uragano Jose avanza verso nord nell'Atlantico e punta verso la costa orientale degli Stati Uniti, minacciando anche l'area di New York e del New Jersey.

Secondo il centro nazionale degli uragani, la perturbazione, attualmente di categoria 1, interesserà la costa dei due Stati tra martedì e mercoledì, mentre a New York sarà in corso l'assemblea generale delle Nazioni Unite.

Non è previsto un impatto con la terra ma e' stata emanata un'allerta per le zone costiere a causa dei venti forti e piogge che potrebbero causare allagamenti. I venti più forti sono previsti su Long Island ma mercoledì potrebbero interessare anche il centro di New York. Sempre secondo gli esperti, Jose dovrebbe indebolirsi a metà settimana a causa del miglioramento delle condizioni meteo.