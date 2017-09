Uragani: Irma fa paura, Caraibi e Florida si preparano al peggio

Dopo Harvey, che in Texas e in Lousiana ha causato una sessantina di vittime, lo sfollamento di un milione di persone e danni per 180 miliardi di dollari, ora tocca a Irma, che martedì si è trasformato in uragano di categoria 5 (il massimo della scala) puntando su varie isole caraibiche e sulla Florida del sud.

Nel frattempo sull'Atlantico si è formato José, la decima tempesta tropicale della stagione, che potrebbe diventare l'ennesimo uragano nel Golfo del Messico.

Irma soffia venti a 280 km/h ed avanza attualmente a 22 km/h, a circa 450 km a est di Antigua, minacciando piogge torrenziali, alluvioni e un innalzamento del livello dell'acqua sulle coste.

L'allerta uragano (che in genere ne prevede l'arrivo entro 36 ore) è stata lanciata, oltre che ad Antigua (aeroporto già chiuso), alle isole Barbados, alle isole Vergini britanniche e americane, a Saint Kitts e Nevis, a Saint Martin e Saint Barthélemy, nonché a Porto Rico.

Le ultime previsioni indicano che Irma potrebbe abbattersi proprio su Puerto Rico e poi sulla Repubblica Domenicana, prima di virare nel weekend su Cuba o sulla Florida meridionale, con impatto al suolo vicino a Miami, ancora in piena stagione balneare.

L'ultimo uragano a colpire la Florida è stato Matthew lo scorso ottobre, che ha spazzato la costa orientale prima di "atterrare" in South Carolina.