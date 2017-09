Usa: accordo con dem su debito e Harvey, schiaffo Trump a gop

Schiaffo di Donald Trump ai repubblicani. All'insaputa del suo partito, il presidente ha raggiunto l'accordo con i leader democratici al Congresso per aumentare il tetto del debito e finanziare il governo fino alla metà di dicembre, in cambio degli aiuti per Harvey.

Secondo quanto riportano i media americani, il piano siglato da Trump con i "nemici" democratici Nancy Pelosi e Chuck Schumer era stato in precedenza bocciato dallo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan. L'annuncio a sorpresa dell'intesa ha spiazzato i vertici del partito del presidente, inviando a Ryan e al leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell un messaggio chiaro: secondo gli osservatori, infatti, Trump cosi' facendo ha detto al partito di mettersi al lavoro e trovate i voti necessari per far andare avanti la sua agenda, altrimenti seguirà altre strade.