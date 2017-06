Usa: Biden il più popolare tra democratici per elezioni 2020

Bene anche la senatrice progressista Elizabeth Warren, al secondo posto con il 51%, seguita dai senatori del Minnesota Al Franken (45%) e del New Jersey Cory Booker (37%), a pari merito con l'ex candidato vice presidente Tim Kaine (sempre al 37%).

In lista ci sono anche il governatore di New York, Andrew Cuomo (35%), la senatrice della California, Kamala Harris (27%), il Ceo di Starbucks, Howard Schultz (21%) e quello di Disney, Bob Iger (19%). Non pervenuta invece la grande sconfitta delle presidenziali 2016, Hillary Clinton, che non compare neppure nelle ultime posizioni.