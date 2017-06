Usa considerano ritiro dal Consiglio diritti umani Onu

Lo scrive Bbc News online citando l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley, secondo cui gli Stati Uniti "considerano attentamente" il loro ruolo all'interno del Consiglio per i Diritti Umani.

Il fatto che siano passate cinque risoluzioni contro Israele mentre sul Venezuela non ne è stata considerata neanche una, ha aggiunto Haley, "è duro da accettare".

In un articolo per il Washington Post pubblicato venerdì scorso, Haley ha scritto che "il mese scorso un sottocomitato del Senato degli Stati Uniti si è riunito per considerare se gli Stati Uniti debbano continuare a far parte del Consiglio" dell'Onu per i Diritti umani.

Al centro della questione, ha continuato, non c'era se l'America sostenga o meno i diritti umani, "ovviamente lo facciamo e con molta forza. La questione è stata se il Consiglio dei diritti umani appoggi effettivamente i diritti umani o sia semplicemente una vetrina per le dittature che usano la loro appartenenza per dissimulare la brutalità".