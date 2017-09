Usa: democratici guardano a Joe Kennedy, è la speranza

Il 36enne di Boston - riporta Politico - avrebbe le carte in regola per guidare i democratici allo sbaraglio e unire il partito dietro un unico candidato. Ma non è chiaro se Joe Kennedy sia interessato al ruolo.

Il partito dell'ex presidente Barack Obama cerca un leader per il 2020: i papabili candidati non sono ritenuti, per un motivo o per un altro, in grado di consentire ai democratici di riprendersi la Casa Bianca, nel caso in cui Trump dovesse resistere per quattro anni. Bernie Sanders nel 2020 avrà un'età troppo avanzata. Joe Biden sarebbe probabilmente andato bene per il 2016, ma il 2020 è lontano.

Joe Kennedy oltre al cognome famoso è molto popolare, contando su un vasto pubblico di fedelissimi sostenitori. Sarebbe il volto giovane e del rilancio di cui il partito ha bisogno. Ma il problema è che Joe Kennedy non sembra per il momento avere fretta di affermarsi sul palcoscenico nazionale. ''Se si aprisse un posto in Senato è qualcosa che valuterei, ma dovrebbe essere al momento giusto per me e la mia famiglia'', afferma Joe Kennedy in un'intervista a Politico.